Pep Guardiola: "Sezon şimdi başlıyor"

Manchester City, 9 Kasım Pazar günü oynanan maçta Liverpool'u 3-0 yenerek milli araya moralli girmişti.

Mavi-beyazlılar, futbola verilen aranın ardından yarın sahalara geri dönecek.

Newcastle United'ın konuğu olacak City'de teknik direktör Josep Guardiola, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

"HAALAND BU SEZON İNANILMAZ OYNUYOR"

Sözlerine oyuncusu Erling Haaland'ı tebrik ederek başlayan İspanyol teknik adam, "Haaland bu sezon inanılmaz oynuyor. Premier Lig'de, milli takımda rekorlar kırdı. Bunların yanında bireysel olarak da rekorlarını geliştirdi. O ve onun milli takımı için mutluyum. Norveç'te şu an forma giyen oyuncuların çoğu ülkenin Dünya Kupası'na katıldığı son senede dünyaya bile gelmemişti. Haaland dünya çapında bir oyuncu. Dünya Kupası'nı hak etmişti. Olgunlaşıyor ve ben onun adına çok mutluyum." dedi.

"ARSENAL ÇOK GÜÇLÜ"

Premier Lig'deki zirve mücadelesi hakkında da açıklamalarda bulunan 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Arsenal çok güçlü. Son birkaç sezondur neredeyse hatasızlar. Bu hissi daha önce Liverpool'a karşı oynarken de yaşamıştım. Sanki hiç puan kaybetmeyecek gibiler. Eğer farkı açarlarsa onları yakalamak zor olacaktır. Zirvede olmayanın üstünde her zaman baskı vardır. Mesafe arttıkça bu baskı daha da artar. Ama şu an kasım ayındayız ve kasımda hiçbir şey belli olmaz. Sezon şimdi başlıyor." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

KARŞILAŞMA SAAT 20.30'DA

Newcastle United'ın Manchester City'yi ağırlayacağı karşılaşma yarın saat 20.30'da yapılacak.

Mateo Kovacic ve Rodri sakatlıkları dolayısıyla maçta forma giyemeyecek.