Pep Guardiola: "Yoğun fikstür bizim için sorun değil"

Manchester City, Premier Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu.

Siyah beyazlıların karşısında gösterilen kötü performans, City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'ya yoğun fikstürün oyuncuları etkileyip etkilemediğiyle ilgili bir soru sorulmasına sebep oldu.

"BU ŞEKİLDE DÖRT KUPA KAZANDIK"

İspanyol çalıştırıcı, bu soruya şu şekilde cevap verdi: "Buna alışkınız. Dört kupa kazandığımızda da bu tempoda oynuyorduk. Bunu istiyoruz. Üçlü veya dörtlü kupalar haftada iki kere maç yaparak kazanılıyor. Bu bir problem olamaz."

Premier Lig'de 22 puan toplayan Manchester City, lider Arsenal'in yedi puan gerisinde üçüncü sırada.