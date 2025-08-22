Pep Guardiola'dan Ederson ve Akanji açıklaması: City'nin 2 yıldızı Galatasaray'a gelecek mi?

İsimleri Galatasaray ile anılan Manchester City'nin yıldızları kaleci Ederson ve Manuel Akanji hakkında teknik direktör Pep Guardiola'dan açıklama geldi.



Tottenham'ı konuk edecekleri maç öncesi konuşan Guardiola, City'den ayrılması gündemde olan futbolcuların geleceğiyle ilgili gelen soruları cevapladı.

EDERSON TAKIMA DÖNÜYOR



İspanyol teknik adam, Ederson'un sağlık durumunun düzeldiğini ve Brezilyalı file bekçisinin Tottenham maçında forma giyebileceğini söyledi.

"BİRKAÇ ŞEY OLACAK"



Guardiola, Manuel Akanji'nin de aralarında bulunduğu bazı futbolcuları hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında ise "Bilmiyorum. Onlar bizim oyuncularımız ve neler olacağını göreceğiz. Sanırım birkaç şey olacak ve göreceğiz." ifadelerini kullandı.