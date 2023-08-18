Pep Guardiola'dan futbolculara parti yasağı

Son olarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi olan Manchester City'nin yıldızlarından Jack Grealish, Pep Guardiola'nın kendisi ve takım arkadaşları için koyduğu yasağı açıkladı.



Grealish kupa zaferi sonrası yaptığı açıklamada, "Eve gideceğiz, güzel bir yemek yiyeceğiz ve dinleneceğiz. Üç gün sonra bir maçımız daha var. Guardiola partilememizi yasakladı." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Grealish ve takım arkadaşları, İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından yaptıkları çılgın kutlamayla dikkat çekmişti. Özellikle Jack Grealish’in alkollü görüntüleri gündem olmuştu.

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