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Pep Guardiola'dan Kevin De Bruyne açıklaması: Sakatlığı ne kadar sürecek?

Manchester City'de Kevin De Bruyne'nin sakatlandığı açıklandı. Yıldız oyuncu yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalabilir.

Pep Guardiola'dan Kevin De Bruyne açıklaması: Sakatlığı ne kadar sürecek?

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Premier Lig'de yeni sezona galibiyetle başlayan son şampiyon 'de Kevin De Bruyne ilk yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Belçikalı yıldızın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, ameliyata ilerleyen günlerde karar vereceklerini ancak De Bruyne'nin bir süre takımda olamayacağının kesin olduğunu belirtti.

Belçikalı orta sahanın sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

32 yaşındaki yıldız geçen sezon sonunda İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde de hamstring sakatlığı yaşamıştı.

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