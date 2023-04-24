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Pepe'den 40 yaşında yeni sözleşme

Porto, tecrübeli savunma oyuncusu Pepe'nin sözleşmesini 1 sezon daha uzattı. Başkan Pinto da Costa yaptığı açıklamada, "Bu son sözleşmesi olmayabilir." dedi.

Pepe'den 40 yaşında yeni sözleşme

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Portekiz ekiplerinden Porto, 40 yaşındaki deneyimli stoperi Pepe ile sözleşme yeniledi.

Pepe'nin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Porto ile tekrar masaya oturduğu aktarıldı. Portekizli stoperin Haziran 2024'e kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

"SON SÖZLEŞMESİ OLMAYABİLİR"

Porto başkanı Pinto da Costa, "40 yaşındaki bir futbolcunun sözleşme yenilemesi imkansız gibi gözüküyordu ancak imkansız değil. Bu Pepe'nin son sözleşmesi olmayabilir." diye konuştu.

Uzun bir süre Real Madrid'de oynadıktan sonra bir dönem Beşiktaş forması da giyen Pepe, bu sezon Porto formasıyla 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 28 resmi maça çıktı.

Pepe'den 40 yaşında yeni sözleşme - 1
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