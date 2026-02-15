Pereira ile Tedesco daha önce bir kez karşılaştı

Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira getirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk edecek. Pereira da bu maçta ilk karşılaşmasına çıkacak.



9 YIL ÖNCE RAKİP OLDULAR

Pereira ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco arasındaki ilk karşılaşma ise bundan 9 yıl önce yaşanmıştı.

2017 tarihinde Bundesliga 2'de AUE'yi çalıştıran Tedesco, 1860 Münih'in başındaki Pereira'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.