Pereira ile Tedesco daha önce bir kez karşılaştı
15.02.2026 22:20
Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, sarı lacivertli takımın rakibinin başına geçti. İlk maçına Fenerbahçe maçıyla çıkacak olan Pereira ile Tedesco daha önce bir kez karşı karşıya gelmişti.
Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira getirdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk edecek. Pereira da bu maçta ilk karşılaşmasına çıkacak.
9 YIL ÖNCE RAKİP OLDULAR
Pereira ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco arasındaki ilk karşılaşma ise bundan 9 yıl önce yaşanmıştı.
2017 tarihinde Bundesliga 2'de AUE'yi çalıştıran Tedesco, 1860 Münih'in başındaki Pereira'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.
