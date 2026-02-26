Performansı büyüledi, UEFA aday gösterdi
26.02.2026 16:26
Osimhen Juventus karşısında bir gol attı
Galatasaraylı futbolcu Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülünün adayları arasında yer aldı.
Sarı-kırmızılıların Juventus'a konuk olduğu son 16 play-off turu rövanş maçında bir gol kaydeden Osimhen, UEFA'nın internet sitesindeki oylamada haftanın oyuncusu adayları arasında gösterildi.
Osimhen'in yanı sıra Real Madrid'den Fransız Aurelien Tchouameni, Bodo/Glimt'ten Norveçli Jens Petter Hauge ve Atletico Madrid'den Norveçli Alexander Sörloth da adaylar arasına girdi.
İlk maçı evinde 5-2 kazanan Galatasaray, uzatma devrelerine giden İtalya'daki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırırken Osimhen de takımı adına bir gole imza attı.