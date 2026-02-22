Performansıyla Avrupa'yı sallayan bir Türk var. 11 gol - 18 asist yaptı, devleri peşine taktı

Danimarka Süper Lig'in 21. haftasında Silkeborg ile Midtjylland karşı karşıya geldi.

Jysk Park'ta oynanan müsabaka, Midtjylland'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29 ve 66. dakikalarda Aral Şimşir, 48. dakikada Castillo ve 73. dakikada Brumado kaydetti.

Bu skorun ardından Midtjylland, puanını 45'e yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Üst üste dördüncü kez yenilen Silkeborg ise 19 puanla 11. basamakta yer buldu.

ARAL ŞİMŞİR ŞOV YAPTI

Midtjylland'de forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir, gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Şimşir, 29 ve 66. dakikalarda fileleri sarstı. Aral Şimşir, takımının attığı diğer iki golde ise asistleri yapan isim oldu.

23 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada yerini Chilufya'ya bıraktı.