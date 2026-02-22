Performansıyla Avrupa'yı sallayan bir Türk var. 11 gol - 18 asist yaptı, devleri peşine taktı
22.02.2026 22:24
Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, takımının Silkeborg ile oynadığı maçtaki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.
Danimarka Süper Lig'in 21. haftasında Silkeborg ile Midtjylland karşı karşıya geldi.
Jysk Park'ta oynanan müsabaka, Midtjylland'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29 ve 66. dakikalarda Aral Şimşir, 48. dakikada Castillo ve 73. dakikada Brumado kaydetti.
Bu skorun ardından Midtjylland, puanını 45'e yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Üst üste dördüncü kez yenilen Silkeborg ise 19 puanla 11. basamakta yer buldu.
ARAL ŞİMŞİR ŞOV YAPTI
Midtjylland'de forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir, gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Şimşir, 29 ve 66. dakikalarda fileleri sarstı. Aral Şimşir, takımının attığı diğer iki golde ise asistleri yapan isim oldu.
23 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada yerini Chilufya'ya bıraktı.
Aral Şimşir'in yaşadığı gol sevinci.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Midtjylland formasıyla 39 maça çıkan Şimşir, 11 gol - 18 asistle 29 gole direkt katkı sağladı.
AVRUPA DEVLERİ İZLİYOR
Bir süredir gösterdiği yüksek performansla dikkatleri üzerine çeken Aral Şimşir'i İtalya ve İspanya'nın önde gelen kulüplerinin izlediği öğrenildi.