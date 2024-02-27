Perfumerias Avenida-Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibiyle karşılaşacak. İşte, Perfumerias Avenida-Fenerbahçe Alagöz Holding maçı hakkında bilgiler...



Perfumerias Avenida-Fenerbahçe Alagöz Holding maçı, 28 Şubat Çarşamba günü yapılacak.



Pabellon Municipal de Würzburg Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.



Müsabaka, EuroLeague Women YouTube kanalında canlı olarak takip edilebilecek.



FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?



İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede 1-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak.



Fenerbahçe'nin rakibine mağlup olması durumunda ise eşleşmenin son müsabakası, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.