Peter Bozs: "Oyuncularım kutlama yapsın ama barda değil"

PSV Teknik Direktörü Peter Bozs, 6-2 kazanılan Napoli maçının ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA 'nin üçüncü haftasında PSV Eindhoven, evinde SSC Napoli'yi ağırladı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında geriye düşen Hollanda ekibi, muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve maçı 6-2'lik skorla kazandı.

Kırmızı beyazlıların teknik direktörü Peter Bosz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Peter Bozs: "Oyuncularım kutlama yapsın ama barda değil" - 1 PSV'li futbolcular atılan altıncı golün sonrasında bu şekilde sevinmişti.

"HAFTA SONUNA HAZIRLANMALIYIZ"

Galibiyetin güzel olduğunu ancak zafer sarhoşluğuna kapılmamaları gerektiğini söyleyen 61 yaşındaki teknik adam, "Oyuncularım bunu şu an kutlayabilirler, bara gitmemek şartıyla tabii. Çünkü pazar günü oynayacağımız Feyenoord maçının hazırlıklarına başlamalıyız. Takımıma soyunma odasında maçı kazanabileceğimizi söylemiştim. Onlar da gerekeni yaptı." ifadelerini kullandı.

LİDERLİK MAÇINA ÇIKACAK

Peter Bosz'un çalıştırdığı PSV Eindhoven, geride kalan 9 haftanın sonunda 22 puan topladı ve lider Feyenoord'un 3 puan arkasında ikinci sırada.

Kırmızı beyazlılar, 26 Ekim Pazar günü Feyenoord'un konuğu olacak. Karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

