Petkimspor deplasmanda
Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Aliağa Petkimspor yarın EuroCup'ta final mücadelesi veren Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak.
Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Reggiana'ya deplasmanda yenilerek çeyrek final şansını yitirip Avrupa'ya veda eden Petkimspor, Süper Lig'de son 7 maçta 6 mağlubiyet aldı.
Petkim'in ligde 22 haftada 8 galibiyeti var.
Avrupa'da uzak Gran Canaria deplasmanından dönen Bahçeşehir Koleji ise ligde 13 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.
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