Petkimspor düşüşe geçti

İzmir ekibi güçlü rakipleri Fenerbahçe'ye deplasmanda, Galatasaray'a evinde mağlup olduktan sonra Ankara'da Türk Telekom'a da direnemedi. Maçı 85-61 gibi farklı skorla kaybeden Petkimspor, 4 haftada 3'üncü yenilgisini aldı.

Yalnız Franke ve Efianayi'nin çift haneli skorlara ulaştığı Petkim'de son transfer Philip Scrubb ise 7 sayı attı. Avrupa arenasında ise sezona FIBA Europe Cup'ta geçen hafta içinde CSM Corona Brasov galibiyetiyle başlayan Aliağa Petkimspor, 22 Ekim'de Petrolina AEK deplasmanına çıkacak.