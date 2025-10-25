Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Petkimspor - Mersinspor parkeye çıkıyor. Mersinspor zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Petkimspor - Mersinspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



PETKİMSPOR - MERSİNSPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?



Basketbol Süper Lig’inde Petkimspor - Mersinspor mücadelesi için nefesler tutuldu.İzmir'da, Enka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (26 Ekim) saat 18.00’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

