Petkimspor'dan önemli galibiyet

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Play-In etabında salı günü Hapoel Holon'la Azerbaycan'da oynayacağı serinin ilk maçı öncesi de moral tazeleyen ekipte Antrenör Burak Gören, açıklamalarda bulundu.



İlk defa Avrupa kupasında oynadıklarını söyleyen Gören, "Orayı çok iyi yönetebildiğimizi düşünmüyorum. O maçlar arasında çok inişler çıkışlar yaşadık ve bu bize özellikle ligde birkaç mağlubiyete mal oldu. Hafta içi kendi içimizde çok iyi bir analiz yaptık. Bizim kimliğimizin bu olması lazım." diye konuştu.



Geçen hafta Galatasaray maçında savunma hataları yaptıklarını belirten Gören, "Bu hafta onun üzerine yoğunlaştık çünkü biz sezon başından beri savunma kimlikli bir takımız. Tekrar bunu hatırladık. İlk yarıda aslında 42 sayı yememize rağmen Büyükçekmece’yi kendi sahasında ikinci yanda 67 sayıda tutarak maçı kontrol ettik. Her zaman olduğu gibi takımımla gurur duyuyorum" dedi.

