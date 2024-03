PFDK ceza yağdırdı: Colley, Arda Turan ve Caner Erkin'e men cezası

1- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 04.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu FEDERICO CECCHERINI’nin, 04.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 03.03.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4- RAMS BAŞAKŞEHİR FK’nın, 03.03.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ–YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 03.03.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ–YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ALT-KUZEY ÜST bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu MARIUS MOUNDILMADJI’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi HASAN TÜRÜT’ün, 02.03.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi TUFAN BİRİNCİ’nin, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.03.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ’ın, rakip takım tribünlerine ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 04.03.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan CORENDON AİRLİNES KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY KALE ARKASI A, CORENDON AİRLİNES MARATON TRİBÜNÜ MARATON B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



9- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 04.03.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜNÜ MİSAFİR A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



10- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 02.03.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 480.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 02.03.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 285.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 113 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107-108-109, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408-409, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 114-115-116-117 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu OMAR COLLEY’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı HASAN ARAT’ın, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- GALATASARAY A.Ş.’nin, 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü DURSUN GENÇ’in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 02.03.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.–MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 114 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu BURAK SÜLEYMAN’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- BODRUM FK’nın, 02.03.2024 tarihinde oynanan BODRUM FK-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON TRİBÜNÜ C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BODRUM FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜNÜ C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen MARATON TRİBÜNÜ C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



Aynı müsabakada BODRUM FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BODRUM FK teknik sorumlusu İSMET TAŞDEMİR’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- EYÜPSPOR Kulübünün, 02.03.2024 tarihinde oynanan BODRUM FK-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesine en az bir sezon veya 12 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş bir futbolcunun yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın, müsabakanın devre arasında gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN’in, cezalı olmasına rağmen akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN’in, müsabaka temsilcisine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- AHLATCI ÇORUM FK’nın, 03.03.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK–TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabakanın yaklaşık 2 dakika durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında sulama sisteminin çalıştırılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN D4-D5, KUZEY TRİBÜN E1-E2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



18- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü görevlisi ERKAN TAŞKIRAN’ın, 03.03.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK–TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- İSKENDERUNSPOR A.Ş.’nin, 02.03.2024 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 02.03.2024 tarihinde oynanan BURSASPOR-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.’nin, 02.03.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 02.03.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü başkanı ŞAHİN KAYA’nın, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı FDT’nin 50/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi İBRAHİM KIRDEMİR’in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 02.03.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. antrenörü HÜSEYİN AKOĞLU’nun, cezaya uymaması eylemi nedeniyle FDT’nin 50/1-c maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- ARTVİN HOPASPOR Kulübü teknik sorumlusu CAFER AYDIN’ın, 03.03.2024 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR–GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.’nin, 03.03.2024 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR–GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. sporcusu ÜMİT CAN TOKCU’nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. teknik sorumlusu AHMET YAVUZ’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübünün, 03.03.2024 tarihinde oynanan BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR–AKHİSARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübünün, 03.03.2024 tarihinde oynanan KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-ONVO AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu HALİL KÖÇER’in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü ERTUĞRUL ÖZDEMİR’in, müsabaka sonrası rakip takım mensuplarına yönelik hakareti ve saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü masörü MUZAFFER İNAN’ın, müsabaka sonrası rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü BÜLENT TUNCAY’ın, müsabaka sonrası rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü MEHMET ŞÜKRÜ ŞENBAHAR’ın, müsabaka sonrası rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü MEHMET ŞÜKRÜ ŞENBAHAR hakkında cezaya uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü FEVZİ ÖZKAN’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü FEVZİ ÖZKAN’ın, müsabaka sonrası rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü masörü ÖMER FARUK YILDIRIM’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü masörü ÖMER FARUK YILDIRIM’ın, müsabaka sonrası rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- ONVO AĞRI 1970 SPOR Kulübü sporcusu MAHMUT EMİN KABUL’un, 03.03.2024 tarihinde oynanan KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-ONVO AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ONVO AĞRI 1970 SPOR Kulübü görevlisi NURETTİN YILDIRIM’ın, müsabaka sonrası rakip takım mensuplarına yönelik hakareti ve saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ONVO AĞRI 1970 SPOR Kulübü masörü ABDURRAHMAN EFE’nin, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR Kulübünün, 03.03.2024 oynanan KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR–BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR Kulübü sporcusu ÖMER KARACAGÜN’ün, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 03.03.2024 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- BERGAMA SPORTİF FAALİYETLERİ A.Ş. teknik sorumlusu BÜLENT ATAMAN’ın, 03.03.2024 tarihinde oynanan BERGAMA SPORTİF FAALİYETLERİ A.Ş.–SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- BİTEXEN ADANA 1954 FK’nın, 03.03.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ–GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- MUŞ 1984 MUŞSPOR Kulübünün, 03.03.2024 tarihinde oynanan İDAŞ ÇATALCASPOR-MUŞ 1984 MUŞSPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Kulübünün, 03.03.2024 tarihinde oynanan TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR–SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.

İsrail'in Maccabi Tel-Avivli holiganları elinde Filistin bayrağı olan kişiyi yaraladı Haberi Görüntüle