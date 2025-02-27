PFDK derbinin faturasını kesti: Mourinho'ya 4 maç, Okan Buruk'a 1 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da 1 maç ceza verdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" sebepleriyle, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle disipline sevk edildi.
PFDK, Mourinho'ya 4 maç men ve 1 milyon 617 bin TL, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ise 1 maç men ve 1,5 milyon TL para cezası verdi.
Kurul ayrıca Fenerbahçe taraftarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Fenerbahçe'ye 2 deplasman maçında seyircisiz oynama cezası verdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle 34 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri