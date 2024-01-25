PFDK kararını açıkladı: İsrailli futbolcuların cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Sagiv Jehezkel ile Başakşehir forması giyen Eden Karzev, İsrail propagandası yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti.

ANTALYASPOR'UN CEZASI

Süper Lig'in 20. haftasında yaptığı gol sevincinde bileğinde yer alan sembollerle İsrail propagandası yapan Sagiv Jehezkel, 8 maç men cezası aldı. Ayrıca oyuncunun kulübü Antalyaspor'a 97.500 TL para cezası verildi.

BAŞAKŞEHİR'İN CEZASI

Başakşehir'de İsrailli bir başka futbolcu Eden Karzev'in sosyal medyadan paylaştığı görselde İsrail propagandası yaptığı gerekçesiyle 8 maç men cezası aldı. Öte yandan Oyuncunun kulübü Başakşehir'e 97.500 TL para cezası kesildi.