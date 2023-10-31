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PFDK kararları açıklandı: 4 kulübe para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 4 kulübe para cezası verdi.

PFDK kararları açıklandı: 4 kulübe para cezası

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Türkiye Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. 

Karara göre Uşak Spor, Diyarbekirspor, Elazığspor ve Karacabey Belediyespor kulüplerine para cezası verildi. 

İŞTE PFDK KARARLARI:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 31.10.2023 tarih ve 21 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü hakkında, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- BUCASPOR 1928 Kulübü hakkında, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- UŞAK SPOR A.Ş.’nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.’nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.’nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Kulübünün, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 37.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- Bölgesel Gözlemci-Kocaeli MİTAT ATALAY’ın, Merkez Hakem Kurulu Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- B Klasman Gözlemcisi NİHAT KARACA’nın, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki ve Davranış Kurallarına aykırılık nedeniyle FDT’nin 55, 47/1-c ile 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

C Klasman Gözlemcisi HASAN YAPICI’nın, Belgelerin Haksız Kullanımı ve Davranış Kurallarına aykırılık nedeniyle FDT’nin 55, 47/1-c ile 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Eski CKYH GÜRCAN DÖNMEZ’in, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

CKYH ÇAĞLAR ÖZTÜRK’ün, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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