PFDK kararları açıklandı: 4 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı.

Karara göre Uşak Spor, Diyarbekirspor, Elazığspor ve Karacabey Belediyespor kulüplerine para cezası verildi.

İŞTE PFDK KARARLARI:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 31.10.2023 tarih ve 21 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü hakkında, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



2- BUCASPOR 1928 Kulübü hakkında, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



3- UŞAK SPOR A.Ş.’nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.’nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.’nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Kulübünün, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 37.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- Bölgesel Gözlemci-Kocaeli MİTAT ATALAY’ın, Merkez Hakem Kurulu Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- B Klasman Gözlemcisi NİHAT KARACA’nın, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki ve Davranış Kurallarına aykırılık nedeniyle FDT’nin 55, 47/1-c ile 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



C Klasman Gözlemcisi HASAN YAPICI’nın, Belgelerin Haksız Kullanımı ve Davranış Kurallarına aykırılık nedeniyle FDT’nin 55, 47/1-c ile 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Eski CKYH GÜRCAN DÖNMEZ’in, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



CKYH ÇAĞLAR ÖZTÜRK’ün, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."