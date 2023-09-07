PFDK kararları açıklandı: Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza

TFF, PFDK kararlarını duyurdu.

PFDK, Galatasaray'a toplam 329 bin TL, Beşiktaş'a ise 400 bin TL para cezası verdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de 400 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor ise ihtar cezası aldı.

İŞTE ALINAN KARARLAR



"1- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, 02.09.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü idarecisi MURAT YAMAN’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü idarecisi MURAT YAMAN hakkında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,



2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün,03.09.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 403, 404, GÜNEY KALE ARKASI 203, 204, DOĞU TRİBÜN 305, BATI VIP TRİBÜN VIP B, VIP SOL bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3-FENERBAHÇE A.Ş.’nin,03.09.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 02.09.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5-GALATASARAY A.Ş.’nin, 02.09.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 01.09.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 03.09.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, seyirci sağlık odaları ile futbolcu ve hakem ilk yardım odasında paramedik personel veya doktor görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 03.09.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST D2, E2, F2, G2, H2 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



9-TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 01.09.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



10-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 29.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin, 29.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- TEKSÜT BANDIRMASPOR Kulübünün, 02.09.2023 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMASPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ESKİ KAPALI (BATI) C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TEKSÜT BANDIRMASPOR Kulübü teknik sorumlusu ERSAN PARLATAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12-SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 02.09.2023 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMASPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. görevlisi SEMİH ÇİFTÇİ hakkında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,



13-BODRUM FK’nın, 03.09.2023 tarihinde oynanan BODRUM FK-ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14-MANİSA FK’nın, 02.09.2023 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ–TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, misafir takım talebi olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



15-EYÜPSPORKulübünün, 02.09.2023 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BİTEXEN GİRESUNSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



16-ADANASPOR A.Ş.’nin, 01.09.2023 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



17-AHLATÇI ÇORUM FK’nın, 03.09.2023 tarihinde oynanan AHLATÇI ÇORUM FK-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu VIP TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada AHLATÇI ÇORUM FK’nın, seyirci sağlık odaları ile futbolcu ve hakem ilk yardım odasında paramedik personel veya doktor görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- ALTAY Kulübünün, 03.09.2023 tarihinde oynanan ALTAY-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN D-E, NUMARALI ALT TRİBÜN A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün kaleci antrenörleri RECEP ÖZTÜRK hakkında, müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca REDDİNE,



Aynı müsabakada ALTAY Kulübü kaleci antrenörü RECEP ÖZTÜRK ’ün, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün sporcuları MURAT ULUÇ hakkında, müsabakada gördüğü kırımızı kart ve cezai yaptırımlarının iptali yönündeki talebinin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca REDDİNE,



Aynı müsabakada ALTAY Kulübü sporcusu MURAT ULUÇ ’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- GÖZTEPE A.Ş. kaleci antrenörü SÜHA ÖZEN’in, 03.09.2023 tarihinde oynanan ALTAY-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ATINÇ NUKAN ’ın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Kulübü antrenörü EFE İNANÇ’ın, 03.09.2023 tarihinde oynanan ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 03.09.2023 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 19.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- FETHİYESPOR Kulübü antrenörü TANER GÜLLERİ ’nin, 03.09.2023 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 03.09.2023 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- SARIYER Kulübünün, 03.09.2023 tarihinde oynanan SARIYER-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu FDT’nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25-DENİZLİSPORKulübünün, 03.09.2023 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübünün, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30’undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT’nin 49/2. maddesi uyarınca 48.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT ERTUĞRUL’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- DÜZCESPOR Kulübünün, 03.09.2023 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyumda en az bir yedek kalenin kullanıma hazır bir şekilde bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. sporcusu CANBERK DİLAVER’in, 03.09.2023 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-SERİK BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- HES İLAÇ AFYONSPOR Kulübünün, 04.09.2023 tarihinde oynanan HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ-KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HES İLAÇ AFYONSPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HES İLAÇ AFYONSPOR Kulübü teknik sorumlusu TOLGA ŞANBAY’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29-KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.’nin, 02.09.2023 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



30-BURSASPORKulübünün, 02.09.2023 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 03.09.2023 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR–BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi ALPEREN KARAKAYA’nın, belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



32-BİTEXEN VANSPOR FK’nın, 05.09.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN VANSPOR FK-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."

