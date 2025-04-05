PFDK kararları açıklandı: Mourinho'nun cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası kararları açıkladı.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verdi.



Fenerbahçe forması giyen Fred, 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı.



Kurul ayrıca Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'ye 'rakip takım sporcusuna yönelik hakareti' nedeniyle 4 maç ceza verirken, Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic'in 'müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 4 maç ceza aldığı belirtildi.



Fenerbahçe Kulübü'ne ise toplam 900 bin 750 TL para cezası verildi.



MOURİNHO TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA



Tahrik indirimi ile alt sınırdan ceza alan Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred, 4 maçtan az ceza aldığı için Süper Lig'de görev alabilecek ve cezalarını gelecek sezon Türkiye Kupası'nda çekecek. Mourinho ve iki futbolcu yarın oynanacak Trabzonspor maçında sahada olabilecek.



Zufic ve Foti cezalarını önümüzdeki 4 maçta çekecek.



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından kırmızı kart gören Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic, Foti, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK'ya sevk edilmişti.