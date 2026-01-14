PFDK kararları açıklandı; Oosterwolde, Lemina ve Duran'ın cezası belli oldu
14.01.2026 19:42
Son Güncelleme: 14.01.2026 19:59
NTV - Haber Merkezi
Süper Kupa finali sonrası PFDK'ya sevk edilen üç futbolcunun cezası Türkiye Futbol Federasyonu sitesinden açıklandı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçın ardından üç futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde ve Jhon Duran, Galatasaray'dan ise Mario Lemina, sevk edilen isimlerdendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden yapılan açıklamada oyuncuların cezaları açıklandı.
OOSTERWOLDE'YE 1 MAÇ CEZA, DURAN VE LEMINA'YA PARA CEZASI
Fenerbahçeli Oosterwolde 1 maç men cezası alırken, Jhon Duran ve Galatasaraylı Mario Lemina'ya para cezası verildi.
İki takım futbolcularının hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulunduğu an.
İşte yapılan açıklamada kullanılan ifadeler:
"1-GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA’ nın, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JHON JADER DURAN PALACIOS’un, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)
Karar verilmiştir."