PFDK kararları açıklandı: Ankaragücü ve Galatasaray'a ceza

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını duyurdu.



Yapılan açıklamaya göre alınan kararlar şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 22.02.2024 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 650.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- GALATASARAY A.Ş.’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 195.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 16.02.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C, KALE ARKASI KAPALI TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.’nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.–YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN GÜNEY KALE ARKASI ALT E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI’nin, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 18.02.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.–YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜN MİSAFİR ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



8- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR–YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜNÜ A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



9- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 19.02.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108, DOĞU ÜST TRİBÜN 415 ve 416 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



10- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü ÇAĞATAY TURAN’ın, 17.02.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.02.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN hakkında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



12- BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübü hakkında, 17.02.2024 tarihinde oynanan BİTEXEN ANTALYASPOR–İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübü Başkanı SİNAN BOZTEPE hakkında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



13- ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu ATALAY BABACAN’ın, 18.02.2024 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR–EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübü görevlisi ABDURRAHMAN ARİF ALKAN’ın, müsabakada görevli özel güvenlik görevlilerine yönelik saldırıları nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın, 18.02.2024 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR–EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



15- AHLATCI ÇORUM FK görevlisi MUHAMMET FETTAHOĞLU’nun, 18.02.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.–AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 19.02.2024 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ–TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 16.02.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- MANİSA FK’nın, 16.02.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- SARIYER Kulübünün, 17.02.2024 tarihinde oynanan SARIYER–ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübünün, 18.02.2024 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR–ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- DENİZLİSPOR Kulübünün, 18.02.2024 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR–FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü antrenörü EKİN TOKOĞLU’nun, 18.02.2024 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü antrenörü MURTAZA CAN AKÇAKAYA’nın, 18.02.2024 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- UŞAK SPOR A.Ş.’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada UŞAK SPOR A.Ş.’nin, forma arkasında futbolcu isimlerinin yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübünün, 17.02.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR–KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.’nin, 17.02.2024 tarihinde oynanan BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.–BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Başkanı AHMET KARADENİZ’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. antrenörü BARKIN KARABAŞ’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 17.02.2024 tarihinde oynanan BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.–BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK’nın, 18.02.2024 tarihinde oynanan ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 19.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK’nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 62.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- ESENLER EROKSPOR Kulübü antrenörü MUHAMMET GÖKALP’in, 18.02.2024 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-ESENLER EROKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübü antrenörü MUHAMMET GÖKALP’in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü Başkanı ŞAHİN KAYA’nın, 18.02.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-SERİK BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü Başkanı ŞAHİN KAYA’nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübünün, 18.02.2024 tarihinde oynanan KARABÜK İDMANYURDU SPOR-KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübünün, 18.02.2024 tarihinde oynanan İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ–KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübünün, 18.02.2024 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ–AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Kulübünün, 18.02.2024 tarihinde oynanan 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Kulübü Başkanı SERKAN ÇAYİR’in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi FATİH GÜRKAN MÜLAYİM’in, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



35- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübünün, 18.02.2024 tarihinde oynanan 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü idarecisi ERSİN CİVAN’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü teknik sorumlusu ÖZGÜR SAĞLAM’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



36- KARŞIYAKA Kulübünün, 17.02.2024 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- FATSA BELEDİYESPOR Kulübünün, 18.02.2024 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım bayrağının standart ölçülerde olmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



38- OSMANİYESPOR FK’nın, 18.02.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-MERKÜR JET ERBAASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada OSMANİYESPOR FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada OSMANİYESPOR FK görevlisi İSMAİL EROĞLU’nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada OSMANİYESPOR FK görevlisi İSMAİL EROĞLU’nun, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle 67 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



39- TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Kulübü doktoru OSMAN NURİ KOYLU’nun, 18.02.2024 tarihinde oynanan TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR–ORDUSPOR 1967 A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



40- ORDUSPOR 1967 A.Ş.’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR–ORDUSPOR 1967 A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. sporcusu OSMAN BODUR’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



41- BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.’nin, 17.02.2024 tarihinde oynanan BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.-ARMONİ ALANYA KESTELSPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, hakem ve misafir takım soyunma odasında sıcak su sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



42- 23 ELAZIĞ FK’nın, 17.02.2024 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR-23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."