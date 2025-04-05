PFDK kararları sonrası Trabzonspor'dan paylaşım

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza verdi. Fenerbahçe forması giyen Fred, 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç, Mert Hakan Yandaş ise 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' dolayısıyla 1 maç ceza aldı.

Tahrik indirimi ile alt sınırdan ceza alan Mourinho ile Mert Hakan Yandaş ve Fred, yarın oynanacak Trabzonspor maçında sahada olabilecek.

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ

Trabzonspor, PFDK'nın kararlarına tepki gösterdi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadelerine ve dengesi bozulmuş bir terazi ile '3 maymun' görseline yer verildi.