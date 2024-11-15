PFDK kararları: Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'a ceza

PFDK KARARLARI ŞÖYLE:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.11.2024 tarih ve 21 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 08.11.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN KAPALI D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2- ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, 09.11.2024 tarihinde oynanan ONVOANTALYASPOR-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 09.11.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ TRİBÜN A ve MARATON TRİBÜN D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 09.11.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 10.11.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AVEK KUZEY TRİBÜN KUZEY 205-KUZEY 206-KUZEY 207-KUZEY 208, DOĞU TRİBÜN DOĞU 211-DOĞU 212-DOĞU 213-DOĞU 214-DOĞU 215 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY 209-KUZEY 210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7- GALATASARAY A.Ş.’nin, 10.11.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-108-206-207-208, GÜNEY TRİBÜN 119-120-219-220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



8- RAMS BAŞAKŞEHİR FK’nın, 10.11.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



9- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 10.11.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 390.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST E ve KUZEY ALT E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METE VARDAR’ın, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 10.11.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C-D-E-F, MARATON ALT TRİBÜN G-H-I-F, MARATON ÜST H-I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



11- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. antrenörü DAVID SASSARINI’nin, 09.11.2024 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu MEHMET EMİN TAŞTAN’ın, 09.11.2024 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- MANİSA FUTBOL Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 20.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 10.11.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 131, 132, 133, 134, 135, 136, DOĞU ALT TRİBÜN 112, 113, 114, 115, 116, DOĞU ÜST TRİBÜN 214, 215, 216 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 234.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY ALT TRİBÜN 104, DOĞU ALT TRİBÜN 114 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2. ve 5. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen DOĞU ALT TRİBÜN 114 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. idarecisi SERKAN KOCASAKAL’ın, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. idarecisi SERKAN KOCASAKAL’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. idarecisi CEM KAPANKAYA’nın, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. idarecisi MELİH DALKILIÇ’ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırıları nedeniyle 113 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 135.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. idarecisi FIRAT GÖZCAN’ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırıları nedeniyle 113 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 135.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu CEBRAİL KARAYEL’in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.550.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu ERDİ DİKMEN’in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu EMİRCAN ALTINDAŞ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu MARCOS VINICIUS DO AMARAL ALVES’in, 10.11.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 5.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 09.11.2024 tarihinde oynanan KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- SARIYER Kulübünün, 09.11.2024 tarihinde oynanan SARIYER-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SARIYER Kulübü Başkanı SALİH BAYRAKTAR’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SARIYER Kulübü idarecisi KAĞAN ŞAHİN’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 09.11.2024 tarihinde oynanan SARIYER-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 11.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Başkanı MEHMET HAKAN TOY’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş. idarecisi HAFZULLAH YILDIZ’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş. görevlisi ENES GÜMÜŞ’ün, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş. antrenörü YUSUF ALTUN’un, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş. sporcusu AHMET KESİM’in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR Kulübü görevlisi ALİ KOCA’nın, 10.11.2024 tarihinde oynanan E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Kulübü sporcusu YUNUS EMRE ÇETİN’in, 10.11.2024 tarihinde oynanan E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- İSKENDERUNSPOR A.Ş. idarecisi MELİKE ÖZDEMİR BOLAT’ın, 10.11.2024 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-1461 TRABZON FK Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübü İdarecisi SERKAN BAK’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. vekilinin teknik sorumluları EREN ŞAFAK hakkında, 10.11.2024 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında görmüş olduğu ikinci sarı kart devamında verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca REDDİNE,



Aynı müsabakada BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.’nin, müsabaka sonrası flaş röportaja teknik sorumlusunun ve futbolcularının katılım sağlamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Başkanı ZEKİ AKSU’nun, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Başkanı ZEKİ AKSU’nun, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. antrenörü MAZHAR SEVGİ’nin, rakip takım yöneticisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- KARAMAN FK görevlisi MUSTAFA SAĞER’in, 09.11.2024 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.’nin, 09.11.2024 tarihinde oynanan BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- SOMASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ŞEN’in, 10.11.2024 tarihinde oynanan SOMASPOR-ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA TURA’nın, 10.11.2024 tarihinde oynanan SOMASPOR-ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR-MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. antrenörü MUSTAFA EROL’un, 10.11.2024 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. sporcusu YUNUS EMRE KORKMAZ’ın, 09.11.2024 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- KARŞIYAKA Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-MUŞ SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- MUŞ SPOR Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-MUŞ SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılıknedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-BURSASPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



35- KUŞADASISPOR Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



36- BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.’nin, 09.11.2024 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 09.11.2024 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-FATSA BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



38- T. METAL 1963 SPOR Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan MUĞLASPOR KULÜBÜ-T. METAL 1963 SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



39- İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübü sporcusu ÖMER FARUK BOZ’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



40- SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



41- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. antrenörü MESUT CÖMERT’in, 10.11.2024 tarihinde oynanan SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



42- PAZARSPOR Kulübünün, .11.2024 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-PAZARSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



43- OSMANİYESPOR FK’nın, 10.11.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 23.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



44- ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, 10.11.2024 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, stadyumda hazır durumda bir yedek kale direği bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübü Başkanı YUSUF GÜMÜŞ’ün, müsabaka devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



45- ORDUSPOR 1967 A.Ş. antrenörü DEDE ÇELİK’in, 10.11.2024 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. teknik sorumlusu RAMAZAN ÇELİK’in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



46- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.’nin, statüye aykırılık nedeniyle 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



47- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.’nin, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."

