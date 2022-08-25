PFDK, Murat Sancak'ın cezasını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın cezası belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın hakemine yönelik hakareti nedeniyle Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.



PFDK'nin, aynı karşılaşmada kırmızılı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Yaroslav Rakitskyi'ye de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdiği aktarıldı.



Kurulun, ayrıca Medipol Başakşehir'e 250 bin, Galatasaray'a 150 bin, Fenerbahçe'ye 56 bin, Beşiktaş'a 42 bin ve Hangikredi Ümraniyespor'a 18 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

Murat Sancak, 4-2 yenildikleri Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimini eleştirerek, "Ben hakem demiyorum. Ben hakemleri çok severim. Allah onların da yardımcısı olsun. Adalet, adalet, adalet… Çünkü adalet herkese lazım oluyor. Bugün ben sitem ediyorsam yarın Fenerbahçe de sitem edecek. Bana adalet değil herkese adalet." diye konuşmuştu