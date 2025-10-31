PFDK, Süper Lig devlerine ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a toplam 1.5 milyon TL para cezası verildiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:



"1- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü görevlisi UMUT KÖSE’nin, 24.10.2025 tarihinde oynananMISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü IGOR CAGALJ’in, 24.10.2025 tarihinde oynananMISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu LASZLO BENES’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- FATSA BELEDİYESPOR Kulübünün, 25.10.2025 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-GİRESUNSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 25.10.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN KUZEY ÜST E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- GALATASARAY A.Ş.’nin, 26.10.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 105-106-107-108, GÜNEY TRİBÜN 118-119-120-121 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜN 102 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 26.10.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 26.10.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



9- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 26.10.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI TRİBÜN MİSAFİR G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



10- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu LEO MYENTY JANNA ABENA’nın, 27.10.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 27.10.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



12- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 24.10.2025 tarihinde oynanan ÖZBELSAN SİVASSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 25.10.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 114 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



14- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 25.10.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü ENES KARS’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü MEHMET YILDIRIM’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- BANDIRMA SPOR Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde oynanan BANDIRMA SPOR-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BANDIRMA SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



BANDIRMA SPOR Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 535.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



BANDIRMA SPOR Kulübü Başkanı MURAT KARAKOYUN’un, 26.10.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BANDIRMA SPOR Kulübü sporcusu DIEUMERCI NDONGALA’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BANDIRMA SPOR Kulübü sporcusu DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- ARCA ÇORUM FK’nın, 26.10.2025 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜN KUZEY E 7 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



17- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN 123-124, DOĞU ÜST TRİBÜN 241-242 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. antrenörü VEDAT ÇOBAN’ın, 25.10.2025 tarihinde oynanan ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- BURSASPOR Kulübünün, 25.10.2025 tarihinde oynanan BURSASPOR-MUŞ SPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde oynanan AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- GÜZİDE GEBZE SPOR Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde oynanan GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÜZİDE GEBZE SPOR Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÜZİDE GEBZE SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÜZİDE GEBZE SPOR Kulübünün, statüde belirtilen zaman diliminde tam teşekküllü ambulans araç ve görevlilerinin stadyumda hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÜZİDE GEBZE SPOR Kulübü kaleci antrenörü AHMET DURMUŞ’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- SOMASPOR Kulübü görevlisi SELMAN KAYA’nın, 26.10.2025 tarihinde oynanan SOMASPOR-ARKENT ARNAVUTKÖY BLD. FUTBOL SK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SOMASPOR Kulübü teknik sorumlusu RECEP ÇETİN’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- MUĞLASPOR Kulübü antrenörü ERTUĞRUL ÖZDEMİR’in, 25.10.2025 tarihinde oynanan ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK-MUĞLASPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR-BUCASPOR 1928 Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyumda hazır durumda bir yedek kale direği bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübü kaleci antrenörü HABİP ANAPAL’ın, ihraç öncesi rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübü kaleci antrenörü HABİP ANAPAL’ın, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/1-b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- İSKENDERUNSPOR A.Ş.’nin, 26.10.2025 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, 25.10.2025 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- EDİRNESPOR Kulübü antrenörü ÜMİT TÜTÜNCİ’nin, 25.10.2025 tarihinde oynanan BULVARSPOR-EDİRNESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- KESTEL ÇİLEK SPOR Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde oynanan KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ-İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- 12 BİNGÖL SPOR Kulübü antrenörü AYHAN KANLI’nın, 25.10.2025 tarihinde oynanan12 BİNGÖL SPOR-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- KIRIKKALE FK SPOR idarecisi ABDULKADİR YAHŞİ’nin, 25.10.2025 tarihinde oynanan KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ-ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 25.10.2025 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-52 ORDUSPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ ÖZTÜRK’ün, 25.10.2025 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. idarecisi DERVİŞ DİKMEN’in, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübü sporcusu EMRE TURAN’ın, 26.10.2025 tarihinde oynanan SEBAT GENÇLİK SPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü kaleci antrenörü ABDURREZAK MURAT TÜRKAR’ın, 26.10.2025 tarihinde oynanan1926 BULANCAKSPOR-KARABÜK İDMANYURDU SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



35- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-PAZARSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



36- SÖKE 1970 SPOR Kulübü sporcusu RAMAZAN ÖVÜÇ’ün, 25.10.2025 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-SÖKE 1970 SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SÖKE 1970 SPOR Kulübü sporcusu RAMAZAN ÖVÜÇ’ün, ihraç sonrası müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- NAZİLLİ SPOR A.Ş.’nin, 25.10.2025 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş.-KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



38- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. görevlisi SEMAVİ ÖZGÜR’ün, 25.10.2025 tarihinde oynanan DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ-BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



39- İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 26.10.2025 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. idarecisi MEHMET ÇORUHLU’nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. idarecisi MEHMET ÇORUHLU’nun, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



40- AFYONSPOR Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde oynanan AFYONSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AFYONSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



41- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde oynanan AFYONSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 82.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



42- ALTAY Kulübünün, 26.10.2025 tarihinde oynananALTAY-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 10.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



43- SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.’nin, müsabakalarını oynayacağı kriterlere uygun stadyum bilgisini ve saha tahsis belgesini süresinde Federasyona bildirmemesinden dolayı statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."

