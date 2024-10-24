PFDK, Yunus Akgün'ün cezasını duyurdu

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun aldığı kararları açıkladı.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aynı müsabakada, GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT’nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?



Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor galibiyetinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftarların Beşiktaş'a yönelik hakaret tezahüratının yer almasının ardından PFDK'ya sevk edilmişti.



Siyah-beyazlıların ise bu paylaşımın ardından TFF'ye başvuruda bulunduğu öne sürülmüştü.