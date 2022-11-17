 PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne ceza - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
NTV.COM.TR’ye geri dön

PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne ceza

PFDK, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Kayserispor'a para cezası verdi. Kurul ayrıca, Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda'yı da 2 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.

PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Spor Toto 'den 6 kulübe ve bazı oyunculara çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya 2 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin, Yukatel Kayserispor'a 343 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 181, Trabzonspor'a 126, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye 56'şar, Galatasaray'a da 50 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurulun, Yukatel Kayserispor görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık'a da 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verdiği kaydedildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...