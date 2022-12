PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 5 kulübe para cezası verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK kulüplerinin çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde açıklanan bilgilere göre PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

1- Kasımpaşa A.Ş'nin, 24.12.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Tribün C ve Kale Arkası Kapalı Tribün E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

2- Hangikredi Ümraniyespor Kulübünün, 23.12.2022 tarihinde oynanan Hangikredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 175 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Tribün G, H, I ve kale arkası tribün B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

3- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin, 25.12.2022 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. görevlisi Adnan Erkan'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



4- Beşiktaş A.Ş.'nin, 25.12.2022 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 130 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir üst tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.



5- Arabam.com Konyaspor Kulübünün, 25.12.2022 tarihinde oynanan Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 nin Tl para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

6- Corendon Alanyaspor Kulübü görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun, 25.12.2022 tarihinde oynanan Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 52 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

7- Trabzonspor A.Ş.'nin, 24.12.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Aynı müsabakada Trabzonspor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün kuzey alt H, I, J, K, L, - Rent go kuzey kale arkası üst tribün, kuzey üst B, C, D, E, - Vestel güney kale arkası alt tribün, güney altı I, J, K, L, - Socıos.com Tra Fantoken doğu alt tribün - doğu alt H, I, J, K, L,- Batı alt tribün, batı alt I1, I2, J1- Batı alt vip tribün, vip gold A, vip gold B, vip silver A, vip silver, vip platinum A, vip platinum B, vip platinum C, - Doğu üst tribün, doğu üst B,C,D,E,F,G,- Aktifbank güney kale arkası üst tribün, Aktifbank güney üst C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir.