PFDK'dan Beykan Şimşek'e 4 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kırmızı kart gören Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek'e 4 maç cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beyoğlu Yeni Çarşı - Elazığspor maçıyla ilgili kararlarını açıkladı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftada oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek’e 4 maçtan men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.05.2025 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:
"Elazığspor Kulübü sporcusu Beykan Şimşek’in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Kurul ayrıca Elazığspor kulübüne 156 bin 600 TL para cezası da verdi.
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