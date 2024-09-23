PFDK'dan Burak Yılmaz'a 1 maç ceza

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın sonunda Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maç sonunda bordo-mavili taraftarlarla girdiği tartışmanın ardından PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK, Burak Yılmaz'a 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş cezası ve 58.500 TL para cezası verildiğini açıkladı.

BUGÜN TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAK

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Teknik Direktör Burak Yılmaz, PFDK tarafından verilen 1 maç ceza nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

PFDK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-206 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN KUZEY ALT J ve VESTEL GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN GÜNEY ALT I-J numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ’ın, 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, statüye aykırılık nedeniyle 84.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."