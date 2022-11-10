 PFDK’dan derbideki top toplayıcı çocuğa ceza - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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PFDK’dan derbideki top toplayıcı çocuğa ceza

PFDK, 5 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi. Kurul, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide saha kenarında top toplamakla görevli Mert Efe Batmaz'ı da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 8 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

PFDK’dan derbideki top toplayıcı çocuğa ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar uyguladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle Fenerbahçe 205 bin, 56 bin, Yukatel Kayserispor 96 bin ve Demir Grup Sivasspor 18 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Kasımpaşa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'da bazı tribünlerindeki taraftarların kartlarına da bloke cezası verildi.

Kurul, Galatasaray'ın ile oynadığı maçta saha kenarında top toplamakla görevli Mert Efe Batmaz'ı da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 8 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

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