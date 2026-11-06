PFDK'dan Emre Belözoğlu kararı
06.11.2026 11:20
Son Güncelleme: 06.11.2026 11:21
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de ilk idmana çıktı.
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başında Çorum FK maçına çıkıp çıkmayacağı netleşti.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında Çorum FK karşılaşmasında takımının başında görev alabilecek.
PFDK kararına göre Belözoğlu'na ceza verilmedi.
Karar şöyle açıklandı:
"KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verildi."
İLK SINAV ÇORUM FK'YA KARŞI
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başındaki ilk sınavı Çorum FK'ya karşı olacak.
Sarı-lacivertliler, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Çorum FK deplasmanında 3 puan arayacak.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 15 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 25 Mart 2021 tarihinde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olmuştu.
Zirvenin uzağında aldığı sarı-lacivertlileri son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan Belözoğlu, sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılmıştı.
12 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'le anlaşan genç teknik adam, burada geçirdiği 2 yılda 88 maça çıktı.
2021-22 sezonunda devraldığı takımını ilk 4'e sokan Belözoğlu, 2022-23 sezonunda 5. sırada yer aldı.
2023-24 sezonuna da Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu, takımının ligde aldığı üst üste 3 yenilgi sonrası görevinden ayrılmıştı.
6 Eylül 2023'te Başakşehir'den ayrılan Belözoğlu, bir süre sonra 5 Ekim 2023 tarihinde Ankaragücü'nün başına geçti.
Başkent ekibiyle kümede kalma mücadelesi veren Emre Belözoğlu, takımının bir alt lige düşmesine engel olamadı ve sezonun bitimiyle görevindena yrıldı.
17 Ocak 2025'te yeniden sahalara dönen Belözoğlu, Antalyaspor'un başına getirildi. Akdeniz ekibiyle 28 maça çıkan ve takımını ligde tutan Emre Belözoğlu, 8 Ekim 2025'te veda etti.
Şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran Belözoğlu, buradaki görevine 5 Aralık 2025'te başladı. Belözoğlu, 3 Kasım'da Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.