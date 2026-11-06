PFDK'dan Emre Belözoğlu kararı

Emre Belözoğlu , Fenerbahçe'nin başında Çorum FK karşılaşmasında takımının başında görev alabilecek.



PFDK kararına göre Belözoğlu'na ceza verilmedi.



Karar şöyle açıklandı:

"KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verildi."