PFDK'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası

TFF'den açıklanan cezalar şöyle:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 09.04.2024 tarih ve 70 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 03.04.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜNÜ C ve DOĞU ALT TRİBÜNÜ C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 7/8. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/9. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2-TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 03.04.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ KUZEY ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 04.04.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 02.04.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN F ve G bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 03.04.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.–YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KUZEY TRİBÜN KUZEY C-E ve SPOR TOTO TRİBÜN SPOR TOTO D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübünün, 02.04.2024 tarihinde oynanan BİTEXEN ANTALYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜNÜB blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7-ERZURUMSPOR FK’nın, 04.04.2024 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-BİTEXEN GİRESUNSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN GÜNEY DOĞU G7blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK’nın, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ADANASPOR A.Ş. sporcusu CHECK OUMAR DIAKITE ’nin, 03.04.2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- EYÜPSPOR Kulübü antrenörü UĞUR UÇAR ’ın, 03.04.2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü antrenörü UĞUR UÇAR ’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



10-ALTAY Kulübünün, 03.04.2024 tarihinde oynanan ALTAY-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- KOCAELİSPOR Kulübünün, 03.04.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR–GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301-303, BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 112-114, DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 124 A-102-125 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 113-114-115-116, DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301-326, DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 101-126 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



1. ve 3. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301, BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 114 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



12-GÖZTEPE A.Ş.’nin, 03.04.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR–GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 316A-316B-317 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 03.04.2024 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-BELEDİYE DERİNCESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyumda en az bir yedek kalenin kullanıma hazır bir şekilde bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- FETHİYESPOR Kulübü hakkında, 03.04.2024 tarihinde Fethiye İlçe Stadında oynanan FETHİYESPOR–AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; söz konusu eylemin FDT’nin 53. maddesinde yer alan topluluk unsurunu bünyesinde barındırmadığı dikkate alınarak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



15- MARDİN 1969 SPOR Kulübünün, 03.04.2024 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü başkanı RIDVAN AŞAR ’ın, müsabakanın devre arasında ve müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve hakaret eylemleri nedeniyle 180 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü görevlisi ŞEYHMUS AŞAR’ın, müsabakanın devre arasında hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü görevlisi RIDVAN SÖNMEZ’in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü sporcusu ZEKİ PİRHAN CIRIK ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- HACETTEPE 1945 SPOR Kulübünün, 03.04.2024 tarihinde oynanan HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ–ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HACETTEPE 1945 SPOR Kulübü idarecisi SAFİ SAZAK’ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada HACETTEPE 1945 SPOR Kulübü idarecisi EMRAH YILDIZ’ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17-ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü idarecisi YUNUS EROĞLU hakkında, 03.04.2024 tarihinde oynanan HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ–ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yapılan sevk hakkında incelemenin devamına,



18-SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübünün, 03.04.2024 tarihinde oynanan KEMERKENT BULVARSPOR–SİLİFKE BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



19-KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü MEHMET ŞÜKRÜ ŞENBAHAR’ın, 03.04.2024 tarihinde oynanan KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR–KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET YILDIRIM’ın, 03.04.2024 tarihinde oynanan KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR–KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. görevlisi İDRİS HACIFAZLIOĞLU’nun, 03.04.2024 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.–KUŞADASISPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 03.04.2024 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-SEBAT GENÇLİK SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- İDAŞ ÇATALCASPOR Kulübü antrenörü BAYKAL SEMİNT’in, 03.04.2024 tarihinde oynanan İDAŞ ÇATALCASPOR–SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, 03.04.2024 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR–SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."

