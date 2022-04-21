PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:



"1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu DOĞAN ERDOĞAN'ın, 17.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 15.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu MARIO BARWUAH BALOTELLI'nin, 17.04.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, 17.04.2022 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 16.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."