NTV.COM.TR’ye geri dön

PFDK’dan Fenerbahçe'ye forma ihtarı

PFDK; Fenerbahçe'ye, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki eylemleri nedeniyle ihtar cezası verildiğini duyurdu.

PFDK’dan Fenerbahçe'ye forma ihtarı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 'ye Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sportif Ekipman Talimatı'nda uyulmadığı gerekçesiyle ihtar cezası verildiğini açıkladı.

PFDK’dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı formayla çıkmıştı.

Real Madrid'de Arda Güler için ameliyat kararı

Real Madrid'de Arda Güler için ameliyat kararı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...