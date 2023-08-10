PFDK’dan Fenerbahçe'ye forma ihtarı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sportif Ekipman Talimatı'nda uyulmadığı gerekçesiyle ihtar cezası verildiğini açıkladı.



PFDK’dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı formayla çıkmıştı.

