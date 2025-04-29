PFDK'dan Galatasaray'a ceza

PFDK'den Galatasaray'a 678 bin lira para cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre disiplin kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan yarı final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebepleriyle Galatasaray'a toplamda 678 bin lira para cezası uyguladı.



Kurul, Konyaspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 493 bin 500 lira para cezası verdi.