PFDK'dan Jose Mourinho kararı

Bellona Kayserispor, Trabzonspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş, çeşitli gerekçelerle 168'er bin lira para cezası aldı.



Galatasaray 228 bin 750 lira ceza alırken, Gaziantep FK; takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 60 bin 750 lira para cezası aldı.

MOURINHO KARARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise herhangi bir ceza almadı. Portekizli teknik adam, "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurul başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün, Portekizli teknik adamın açıklamalarının muhatabı olduğu için müzakereye katılmadığına yer verildi.

Galatasaraylı futbolcu Günay Güvenç, Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen ile Alanyaspor Kulübü görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu 1'er müsabakadan men edilirken üç isme de 58 bin 500 lira para cezası verildi.



Kurul ayrıca Kayserispor, Trabzonspor ve Net Global Sivasspor taraftarlarının bazılarının bir sonraki maça girişlerini engelledi.