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PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarını açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası aldığı öğrenildi.

PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası

TFF, Teknik Direktörü 'nun Trabzonspor mücadelesinde rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası ve 58.500 TL para cezası aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

Bu kararın ardından Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile oynayacağı mücadeleye Jose Mourinho'dan mahrum çıkacak.

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