PFDK'dan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için karar, tedbir kalktı

12.11.2025 14:37

Son Güncelleme: 12.11.2025 14:48

NTV

NTV - Haber Merkezi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için idari tedbirin kaldırılmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığını açıkladığı 1024 futbolcu arasında adı geçen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için yeni bir açıklama yapıldı.

 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 

1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

 

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir.

 

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu binası.

PFDK'YA SEVK EDİLEN SÜPER LİG OYUNCULARI

 

Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde sıralanmıştı:

 

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

 

Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

 

Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

 

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

 

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

 

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

 

Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası

 

ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

 

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

 

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

 

Samsunspor: Celil Yüksel

 

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

 

TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

 

Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak