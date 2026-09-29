PFDK'dan Okan Buruk'a 1 maç, Lesley Ugochukwu'ya da 2 maç ceza çıktı
29.09.2026 22:50
Okan Buruk, hakem Batuhan Kolak'a itirazlarından dolayı çift sarı kartla kırmızı kart görmüştü.
Galatasaray'da Trabzonspor yenilgisinin faturası ağır oldu. Teknik direktör Okan Buruk, 9 ERkim'deki Kasımpaşa maçında kulübede olmayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul tarafından Okan Buruk'a, Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maç men ve 100 bin lira para cezası verildi.
Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Lesley Ugochukwu, "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" nedeniyle 2 karşılaşmadan men cezası aldı.
Buna göre Okan Buruk 9 Ekim'deki Kasımpaşaspor maçında kulübede olmayacak.
Ugochukwu ise bu maçın ardından Gençlerbirliği deplasmanında da kadroda olmayacak.
Galatasaray'a 350 bin lira para cezası da uygulandı.