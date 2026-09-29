NTV

PFDK'dan Okan Buruk'a 1 maç, Lesley Ugochukwu'ya da 2 maç ceza çıktı

29.09.2026 22:50

PFDK'dan Okan Buruk'a 1 maç, Lesley Ugochukwu'ya da 2 maç ceza çıktı
Anadolu Ajansı

Okan Buruk, hakem Batuhan Kolak'a itirazlarından dolayı çift sarı kartla kırmızı kart görmüştü.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Galatasaray'da Trabzonspor yenilgisinin faturası ağır oldu. Teknik direktör Okan Buruk, 9 ERkim'deki Kasımpaşa maçında kulübede olmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 maç men cezası verdi.

 

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul tarafından Okan Buruk'a, Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maç men ve 100 bin lira para cezası verildi.

 

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Lesley Ugochukwu, "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" nedeniyle 2 karşılaşmadan men cezası aldı.

 

Buna göre Okan Buruk 9 Ekim'deki Kasımpaşaspor maçında kulübede olmayacak.

 

Ugochukwu ise bu maçın ardından Gençlerbirliği deplasmanında da kadroda olmayacak.

 

Galatasaray'a 350 bin lira para cezası da uygulandı.