PFDK'dan Okan Buruk'a 1 maç, Lesley Ugochukwu'ya da 2 maç ceza çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK ), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul tarafından Okan Buruk'a, Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maç men ve 100 bin lira para cezası verildi.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Lesley Ugochukwu, "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" nedeniyle 2 karşılaşmadan men cezası aldı.

Buna göre Okan Buruk 9 Ekim'deki Kasımpaşaspor maçında kulübede olmayacak.

Ugochukwu ise bu maçın ardından Gençlerbirliği deplasmanında da kadroda olmayacak.

Galatasaray'a 350 bin lira para cezası da uygulandı.