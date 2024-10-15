PFDK'dan sahadan çekilen Diyarbekirspor için karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmaniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti.



TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Diyarbekirspor'un başlamış müsabakayı terk ettiği belirtildi.



Açıklamada Diyarbekirspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 11 bin 25 lira para cezası verildiği aktarıldı.



Takımı sahadan çekmesi sebebiyle kaleci antrenörü Remzi Özdoğru'ya 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası, aynı eylem sebebiyle kulüp görevlisi Mustafa İlhanlı'ya da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

PFDK kararlar şöyle:

"1- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.’nin, 09.10.2024 tarihinde oynanan BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.-TİRE 2021 FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR Kulübünün, 09.10.2024 tarihinde oynanan BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR-ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR Kulübü sporcusu ÖMER EREL’in, rakip takım sporcusuna tükürmesi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BİTLİS ÖZGÜZELDERESPOR Kulübü teknik sorumlusu SEYİTHAN ÖZDAŞ’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK sporcusu SİRAC SUSANCAK’ın, 09.10.2024 tarihinde oynanan KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ–KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK kaleci antrenörü NAİL ALKÖSE’nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- ARTVİN HOPASPOR Kulübü teknik sorumlusu TANER ARAZ’ın, 09.10.2024 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- 23 ELAZIĞ FK’nın, 09.10.2024 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 23 ELAZIĞ FK sporcusu BATUHAN BEŞTAŞ’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 23 ELAZIĞ FK kaleci antrenörü MUHİTTİN BULUT’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle FDT’nin 361/1-c, 41/1-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 10/2. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.125.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 23 ELAZIĞ FK görevlisi SERKAN BEŞTAŞ’ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 35 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- POLATLI 1926 SPOR Kulübü sporcusu ARDA ŞİMŞEK’in, 09.10.2024 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada POLATLI 1926 SPOR Kulübü sporcusu TUNAHAN DİKİŞÇİ’nin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- ERCİYES 38 FUTBOL SPOR Kulübü ve sporcusu MUHAMMED AYBAR hakkında, 10.10.2024 tarihinde oynanan ERCİYES 38 FUTBOL SPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan ihlaller nedeniyle yapılan sevkler hakkında incelemenin devamına,



8- ORDUSPOR 1967 A.Ş. sporcusu YAĞIZ EFE ERATAMAN hakkında, 10.10.2024 tarihinde oynanan ERCİYES 38 FUTBOL SPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan ihlaller nedeniyle yapılan sevk hakkında incelemenin devamına,



9- OSMANİYESPOR FK’nın, 10.10.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.’nin, 10.10.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 11.025.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş.’nin, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,



Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. yöneticisi FEYZİ İLHANLI hakkında, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. kaleci antrenörü REMZİ ÖZDOĞRU’nun, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. görevlisi MUSTAFA İLHANLI’nın, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."