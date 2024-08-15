PFDK'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası

PFDK, 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a Pendikspor ile oynayacağı mücadele için belirlenen saatte sahaya çıkmamasından dolayı 3 puan silme cezası verdi.

LİGDEN ÇEKİLMEK İÇİN TFF'DEN HABER BEKLİYORDU

Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz hafta 1. Lig'den çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) haber beklediklerini açıklamıştı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, "Elimizde hiç futbolcu yok. Pendikspor maçına çıkma imkanımız sıfır. İstesek de çıkamıyoruz. Federasyona tekrar başvuru yaptık. İnanıyoruz ki bu karar tekrar gözden geçirilir." ifadelerini kullanmıştı.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."