PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 08.08.2024 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1-Başkan ve üyelerin TFF Yönetim Kurulu'nun 26 Temmuz 2024 toplantısında yemin merasimi gerçekleştirilerek görevi kabul, tarafsızlık ve bağımsızlık beyanlarının sunulduğu görüldü.



Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Av. Mehmet Erol,



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Av. Ersin Yücel



oybirliği ile seçilmiş ve gündemdeki dosyanın görüşülmesine geçilmiştir.



2-GALATASARAY A.Ş.’nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."