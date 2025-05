PFDK'dan Gümüşdağ'a ceza

Alınan PFDK kararlarının tamamı şöyle:



"1- RAMS BAŞAKŞEHİR FK’nın, 09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BAŞAKŞEHİR FK Başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’ın, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada RAMS BAŞAKŞEHİR FK idarecisi MURAT YAMAN’ın, akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada RAMS BAŞAKŞEHİR FK idarecisi MURAT YAMAN’ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST E ve KUZEY ALT E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu FDT’nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 09.05.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Sporcusu BRUNO VIANA WILLEMEM DA SILVA’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 10.05.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 10.05.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, DOĞU ALT TRİBÜN J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- GALATASARAY A.Ş.’nin, 10.05.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 840.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜNÜ KUZEY ÜST G2 MİSAFİR TRİBÜNÜ blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi MARUF GÜNEŞ’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ABDULLAH KAVUKÇU’nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU’nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi AYHAN AKMAN’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 11.05.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN A-B, MARATON ALT TRİBÜN A-B-C-D, VIP ALT A-B-C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



8- BEŞİKTAŞ A.Ş. hakkında, 11.05.2025 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



9- GÖZTEPE A.Ş. Görevlisi ALİ DÖNMEZ’in, 11.05.2025 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu GÖZTEPE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu SERGIO CARLOS STRANDBERG’in, 11.05.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a, 36/5-a, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi EMRA ASLAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 12.05.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ALT C-D-E ve KUZEY TRİBÜN ÜST K bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 180.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, 10.05.2025 tarihinde oynanan SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN GÜNEY 325 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



13- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 10.05.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ESELER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 330.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 111-112-113-114-116-117, BATI ALT TRİBÜN 129-130-131-132-133-134-135-136-137- numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 10.05.2025 tarihinde oynanan KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 10.05.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 285.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 252.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 405 ve BATI VIP TRİBÜN VIP A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



16- KOCAELİSPOR Kulübünün, 11.05.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ) Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL Kulübünün, 12.05.2025 tarihinde oynanan ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Nesine 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ARTI DEĞER VAN SPOR FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 09.05.2025 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- 52 ORDUSPOR FK’nın, 09.05.2025 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig Play Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 52 ORDUSPOR FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 52 ORDUSPOR FK teknik sorumlusu CAHİT ERÇEVİK’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, 09.05.2025 tarihinde oynananAKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü Başkanı AHMET GAFFAR AKARCA’nın, müsabaka esnasında müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- KIRIKKALE FK SPOR Kulübünün, 09.05.2025 tarihinde oynanan AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig Play Off müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIRIKKALE FK SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIRIKKALE FK SPOR Kulübü Başkanı ADNAN DUMAN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIRIKKALE FK SPOR Kulübü Sporcusu YILDIRAY KOÇAL’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."