PFDK kararları açıklandı: 7 kulübe para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu alınan kararları duyurdu.

Açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 04.04.2023 tarih ve 51 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir." denildi.



İŞTE PFDK KARARLARI:



1- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü sporcusu RASHAD MUHAMMED’in, 28.03.2023 tarihinde oynanan PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- DYOREX BOLUSPOR Kulübünün, 28.03.2023 tarihinde oynanan DYOREX BOLUSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- TECO KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. ’nin, 29.03.2023 tarihinde oynanan TECO KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TECO KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. idarecisi DAVUT ZİREK’in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- İSKENDERUNSPOR A.Ş. sporcusu KEMAL TOKAK’ın, 29.03.2023 tarihinde oynanan TECO KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. görevlisi HAKAN HÜRFİKİR’in, 29.03.2023 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- KOCAELİSPOR Kulübünün, 29.03.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü masörü MURAT ARIK’ın, 29.03.2023 tarihinde oynanan SOMASPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 29.03.2023 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."