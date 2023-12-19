PFDK kararları açıklandı: Arda Turan'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları duyuruldu. Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan’a 39 bin TL para cezası verildi.

Turan, akreditasyon kartı nedeniyle 5 kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Turan bu sevklerinde 1'inde ikaz alırken, diğer 4 sevkinde toplamda 107 bin 250 TL para cezasına çarptırılmıştı.



12 haftada 5 kez kural ihlali yapan Turan, sadece akreditasyon talimatlarına aykırı davranmaktan 107 bin 250 TL ceza yiyen ilk teknik adam olarak Türk spor tarihine geçmişti.



İŞTE PFDK KARARLARI

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 19.12.2023 tarih ve 35 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, Sportif Ekipman Talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın, 10.12.2023 tarihinde oynanan EYÜPSPOR–ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- SARIYER Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan SARIYER–MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, 10.12.2023 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ–AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 19.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ–KARABÜK İDMANYURDU SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübünün, 09.12.2023 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ–52 ORDUSPOR FK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- KARŞIYAKA Kulübü kaleci antrenörü MURAT ŞENTÜRK’ün, 10.12.2023 tarihinde oynanan HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ–KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.’nin, 10.12.2023 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."