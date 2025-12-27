PFDK'ya sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama! "İsmini bile duymamıştım, bu davranış çok manidar"
27.12.2025 08:47
NTV - Haber Merkezi
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer alan Ali Palabıyık, bir açıklama yayımladı ve hukuki yollara başvuracağını söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbola bahis oynadığı tespit edilen hakemler açıklanmıştı.
Bu isimler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti. Listede Süper Lig hakemi Ali Palabıyık da yer almıştı.
Palabıyık, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Ali Palabıyık, 2022 yılında kendi bilgileri kullanılarak bahis sitelerine üye olunduğunu ve kuponlar yapıldığını ifade ederken, bu durum için hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
Ali Palabıyık'ın paylaşımında yer alan sözer şöyle:
"ADINI DUMADIĞIM, SÖYLEYEMEDİĞİM LİGLER VE TAKIMLAR"
"Biraz önce Now Spor yayını esnasında tarafıma TFF Hukuk Müşavirliği'nden mail gelmiş. TC Kimlik bilgilerim kullanılarak, İddaa'nın hangi sanal bayisine ait olduğunu bilmediğim platformunda, pek çoğunun adını bile söyleyemediğim, ismini bile duymadığım liglerden kuponlar yapılmış olduğunu gördüm.
2022 yılı Kasım ayına ait 12 kupon, 2022 Aralık ayına ait 1 kupon yapılmış olduğunu görmekteyim.
Hakem Ali Palabıyık.
Kuponlara konulan maçlar dahi sanki kasten dünyanın dört bir yanından takımlar seçilerek derlenmiş nitelikte. Kuponlar 7 Kasım, 25-26-28 Kasım ve 14 Aralık'ta oynanmış.
"YENİ TELEFON NUMARAMI ALMAK ZORUNDA KALMIŞTIM"
Neden bu tarihlerde böyle bir kumpas kurulmak istenmiş diye düşünürken, G.Saray-Alanyaspor maçını 23 Ekim 2022 tarihinde yönetmiştim. Maç sonrasında çok sayıda tehdit de almıştım. Gelen yüzlerce tehdit mesajından sonra o dönemki cep telefonumun numarasını dahi değiştirmek zorunda kalmıştım. O maçtan 15 gün sonra TCKN numaramla bir sanal bayiye üye olunmuş ve bu garip kuponlar yapılmış. 16 Kasım 2022'de yeni telefon numaramı almak zorunda kalmıştım.
"ÇOK MANİDARDIR"
TFF Hukuk Müşavirliği, ilk bahis açıklaması döneminde pek çok hakemin TCKN'si kullanılarak bilgisi olmadan açılan hesapları tecrübe etmişken, aynı konuyla itibarımı zedeleyici davranış sergilemesi çok manidardır.
TFF Binası.
Green Card sürecimin tamamlanması için 4 aydır Amerika’da bulunmaktaydım. Yaşanan bu olaylar ve babamın rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye dönüyorum.
Avukatlarım aracılığıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ve TFF'ye gerekli başvurularımızı yapacağım. Bu haksız linç karşısında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım. Sosyal medyada TFF'nin bu açıklamasını fırsat bilenlere de yine adalet önünde gerekli girişimlerimi yapacağım."