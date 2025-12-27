PFDK'ya sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama! "İsmini bile duymamıştım, bu davranış çok manidar"

Kuponlara konulan maçlar dahi sanki kasten dünyanın dört bir yanından takımlar seçilerek derlenmiş nitelikte. Kuponlar 7 Kasım, 25-26-28 Kasım ve 14 Aralık'ta oynanmış.

"YENİ TELEFON NUMARAMI ALMAK ZORUNDA KALMIŞTIM"

Neden bu tarihlerde böyle bir kumpas kurulmak istenmiş diye düşünürken, G.Saray-Alanyaspor maçını 23 Ekim 2022 tarihinde yönetmiştim. Maç sonrasında çok sayıda tehdit de almıştım. Gelen yüzlerce tehdit mesajından sonra o dönemki cep telefonumun numarasını dahi değiştirmek zorunda kalmıştım. O maçtan 15 gün sonra TCKN numaramla bir sanal bayiye üye olunmuş ve bu garip kuponlar yapılmış. 16 Kasım 2022'de yeni telefon numaramı almak zorunda kalmıştım.

"ÇOK MANİDARDIR"

TFF Hukuk Müşavirliği, ilk bahis açıklaması döneminde pek çok hakemin TCKN'si kullanılarak bilgisi olmadan açılan hesapları tecrübe etmişken, aynı konuyla itibarımı zedeleyici davranış sergilemesi çok manidardır.