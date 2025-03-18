PGE Projekt-Halkbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında sahaya çıkacak. Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya temsilcisi PGE Projekt'e konuk olacak. İşte, PGE Projekt-Halkbank maçı hakkında bilgiler...



PGE Projekt-Halkbank maçı, 19 Mart Çarşamba günü yapılacak.



Başkent Varşova'daki Torwar Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.



Müsabaka, TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



HALKBANK İLK MAÇTA RAKİBİNİ YENMİŞTİ



Halkbank, ilk maçta sahasında rakibini 3-1 yenmeyi başarmıştı.



Halkbank'ın Dörtlü Final'e kalabilmesi için her türlü galibiyet veya rakibinden en az iki set alması gerekecek.